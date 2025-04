L' attacco dell' Udinese può cambiare volto | Lucca e Sanchez in uscita

Udinese si prepara a vivere un estate di fermento sul mercato. Il reparto che potrebbe mutare maggiormente è l'attacco, tra voci in uscita e operazioni in entrata.Il caso Lucca Il bomber italiano si è guadagnato l'interesse delle big del calcio italiano. Sempre. 🔗 Udinetoday.it - L'attacco dell'Udinese può cambiare volto: Lucca e Sanchez in uscita L'si prepara a vivere un estate di fermento sul mercato. Il reparto che potrebbe mutare maggiormente è l', tra voci ine operazioni in entrata.Il casoIl bomber italiano si è guadagnato l'interessee big del calcio italiano. Sempre. 🔗 Udinetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Lucca Juve: così può sbarcare a Torino. La strategia di Giuntoli per assicurarsi il bomber dell’Udinese. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24Lucca Juve: ecco come può arrivare a Torino. Il piano di Giuntoli per assicurarsi il centravanti dell’Udinese. Novità importanti Secondo quanto riferito da Tuttosport, oltre a Krstovic c’è anche Lorenzo Lucca nella lista dei desideri del calciomercato Juve per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Per il centravanti, che piace anche a Napoli, Milan, Inter e Nottingham Forest, i friulani chiedono 25 milioni di euro: per abbassare il prezzo, Cristiano Giuntoli potrebbe inserire qualche contropartita proveniente dalla Juventus Next Gen gradita ... 🔗juventusnews24.com

Vieri sulla forza dell’Inter: «Può vincere tutto. Rosa completa e gioco!» - Christian Vieri ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Parma. IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è così pronunciato a Sport Mediaset sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter: «Nessuno si aspettava il pareggio dei nerazzurri a Parma, ora tocca al Napoli a Bologna. 🔗inter-news.it

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

L'attacco dell'Udinese può cambiare volto: Lucca e Sanchez in uscita; Davis, l'Udinese ritrova il suo attaccante: un’arma in più per Runjaic; Serie A, Udinese: rientri importanti e caso Lucca in primo piano; Runjaic, è arrivato il momento di osare: Sanchez non può essere solo un comparsa, serve il tridente. 🔗Cosa riportano altre fonti