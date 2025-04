Latina scoppia la rissa | i coinvolti hanno tra i 19 e i 35 anni

Latina, 30 aprile 2025- Nel corso della nottata, i Carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini di origine tunisina residenti a Latina di età compresa tra i 20 e 34 anni e una ragazza di 19 anni, anch’ella residente a Latina, per il reato di rissa aggravata.Nello specifico i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti per una rissa in atto in via Giulio Cesare di Latina, che ha visto coinvolti gli arrestati e altri due persone rimaste ignote.La rissa, scaturita per futili motivi, è degenerata e nel corso della stessa sono stati anche dei coltelli e due di loro, per le ferite riportate, sono stati trasportati presso l’ospedale di Latina. Uno di essi è tuttora ricoverato presso la predetta struttura sanitaria, dove è piantonato dai militari dell’Arma. 🔗 , 30 aprile 2025- Nel corso della nottata, i Carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile diarrestato, in flagranza di reato, tre cittadini di origine tunisina residenti adi età compresa tra i 20 e 34e una ragazza di 19, anch’ella residente a, per il reato diaggravata.Nello specifico i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti per unain atto in via Giulio Cesare di, che ha vistogli arrestati e altri due persone rimaste ignote.La, scaturita per futili motivi, è degenerata e nel corso della stessa sono stati anche dei coltelli e due di loro, per le ferite riportate, sono stati trasportati presso l’ospedale di. Uno di essi è tuttora ricoverato presso la predetta struttura sanitaria, dove è piantonato dai militari dell’Arma. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

