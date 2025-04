L’Atalanta toglie dal mercato il ds Tony D’Amico Luca Percassi | Resterà con noi

Luca Percassi a "blindare" definitivamente il direttore sportivo Tony D'Amico, corteggiato dal Milan: "Sarà ancora con l'Atalanta nonostante l'interesse, reale o meno, di altri club. Il suo è un ruolo fondamentale, ha l'enorme compito di creare un'Atalanta sempre competitiva. Abbiamo grande fiducia in lui: Tony è contento di rimanere qui al di là dell'interesse reale o meno di altri club", ha spiegato oggi Percassi durante la conferenza-stampa di presentazione del nuovo sponsor tecnico. Sponsor L'Atalanta, che a fine campionato saluterà il marchio iberico Joma, dalla prossima stagione avrà un nuovo sponsor tecnico: sarà la New Balance Athletics a fornire alla Dea tutto il materiale sportivo e le maglie di gioco. L'accordo tra il club nerazzurro e il colosso americano di Boston è stato presentato questa mattina nella sala stampa del Gewiss Stadium dall'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, insieme a Mathias Boenke, vice presidente senior della New Balance.

