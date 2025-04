L’Asst interroga i dipendenti Turni di lavoro in ospedale Promossi mattino e notte

Turni lavorativi che dunque, per quel specifico aspetto, non raggiungerebbero l'obiettivo, fissato dal questionario promosso dalla Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (Dapss), di conciliare appieno vita personale e famigliare e attività professionale. È uno dei pochi elementi non positivi (solo il 18,8% infatti ha espresso completa soddisfazione) dell'indagine, con target 795 tra infermieri e operatori socio sanitari Turnisti, messa nero su bianco recentemente e i cui risultati sono emersi nei giorni scorsi. Al questionario anonimo hanno risposto 579 professionisti di cui 469 svolgono Turni di mattina, pomeriggio e notte."L'adesione è stata ampia, attenta e sentita a conferma dell'importanza della tematica" ha spiegato Eleonora Aloi, direttrice della Dapss che ha cercato di raccogliere la percezione vissuta sull'organizzazione e sull'articolazione attuale dei Turni di lavoro, "consentendo di valutare se l'attuale articolazione oraria favorisca o meno la conciliazione fra vita personale e familiare e attività professionale".

