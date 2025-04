L’assassinio di Roshchyna e la cleptocrazia putiniana Cosa diranno i pacifisti? Scrive Cicchitto

cleptocrazia esercitata dai suoi oligarchi specie nel mondo occidentale per acquistare leader politici, interi partiti, giornali, squadre di calcio.In Italia la cleptocrazia putiniana è stata finora largamente esercitata.La vediamo ad occhio nudo e riguarda un leader politico nel centrodestra e un altro leader politico nel centrosinistra (quello con cui Schlein vorrebbe fare il campo largo che rischia di essere un campo minato), un paio di giornali, qualche noto diffamatore in servizio permanente effettivo. 🔗 Formiche.net - L’assassinio di Roshchyna e la cleptocrazia putiniana. Cosa diranno i pacifisti? Scrive Cicchitto Putin ha una personalità politico-criminale complessa nel senso che in parallelo fa uccidere in modo individuale giornalisti e oppositori politici considerati individualmente più pericolosi, poi al contempo procede con quelle che lui ha chiamato a proposito della Ucraina “operazioni militari speciali” (non la chiama guerra perché tende a non riconoscere alla Ucraina un’autonoma identità nazionale) con le quali aggredisce nazioni autonome in nome di una guerra asimmetrica assai complessa che oltre all’uso delle armi comprende anche laesercitata dai suoi oligarchi specie nel mondo occidentale per acquistare leader politici, interi partiti, giornali, squadre di calcio.In Italia laè stata finora largamente esercitata.La vediamo ad occhio nudo e riguarda un leader politico nel centrodestra e un altro leader politico nel centrosinistra (quello con cui Schlein vorrebbe fare il campo largo che rischia di essere un campo minato), un paio di giornali, qualche noto diffamatore in servizio permanente effettivo. 🔗 Formiche.net

La giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, morta mentre era prigioniera dei russi, è stata torturata e i suoi organi sono stati rimossi prima che il corpo fosse restituito all'Ucraina. E' quanto emerge dall'inchiesta di un consorzio di giornali internazionali, tra i quali Washington Post, The Guardian e Ukrainska Pravda

