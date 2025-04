L' artigianato resiste | crescono occupazione e salari ma si attende l' impatto dei dazi

Veneziatoday.it - L'artigianato resiste: crescono occupazione e salari, ma si attende l'impatto dei dazi Nonostante il complicato scenario economico internazionale, il sistema imprenditoriale veneziano e veneto sta dimostrando una resilienza notevole: l'export resta infatti in attivo, nonostante i gravi danni dovuti alla guerra d'invasione russa in Ucraina e alle conseguenti sanzioni, ai costi. 🔗 Veneziatoday.it

