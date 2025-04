L’arte ceramica di Spagnulo in bella mostra

L’arte ceramica e scultorea di Giuseppe Spagnulo con una mostra (sino al 14 settembre, “Di terra e di fuoco. Sculture Giuseppe Spagnulo”) che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la Regione Puglia e mette in risalto i legami fra i due territori. Originario di Grottaglie (TA), Spagnulo ha saputo fondere i valori della materia con un linguaggio figurativo rivoluzionario, arricchito dagli stimoli artistici di Milano, sua città di adozione.La mostra, curata da Lia De Venere e Fiorella Mattio, presenta una selezione di opere rappresentative della produzione recente di Spagnulo, esplorando il dialogo tra forma, materia e spazio che caratterizza la sua visione artistica. L’esposizione offre ai visitatori un percorso unico, accostando dodici opere in terracotta dell’artista alle maioliche a lustro di Arturo Martini e Pietro Melandri, maestri che hanno segnato il rinnovamento della ceramica del XX secolo. 🔗 Ilgiorno.it - L’arte ceramica di Spagnulo in bella mostra Il Castello Sforzesco presentae scultorea di Giuseppecon una(sino al 14 settembre, “Di terra e di fuoco. Sculture Giuseppe”) che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la Regione Puglia e mette in risalto i legami fra i due territori. Originario di Grottaglie (TA),ha saputo fondere i valori della materia con un linguaggio figurativo rivoluzionario, arricchito dagli stimoli artistici di Milano, sua città di adozione.La, curata da Lia De Venere e Fiorella Mattio, presenta una selezione di opere rappresentative della produzione recente di, esplorando il dialogo tra forma, materia e spazio che caratterizza la sua visione artistica. L’esposizione offre ai visitatori un percorso unico, accostando dodici opere in terracotta dell’artista alle maioliche a lustro di Arturo Martini e Pietro Melandri, maestri che hanno segnato il rinnovamento delladel XX secolo. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Agrigento è la Capitale italiana della Cultura 2025: storia e arte in bella vista! - Agrigento è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2025 , un riconoscimento che premia la sua storia millenaria, il suo straordinario patrimonio artistico e il valore sociale della sua comunità. L’annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante una cerimonia ufficiale a Roma, alla presenza della giuria e dei rappresentanti delle dieci […] 🔗periodicodaily.com

Agosti: Quando la bella vita si fece arte. Ecco la rivoluzione dell'art déco - L a giovane donna è sdraiata su un prezioso velluto veneziano. Indossa un luminoso abito di seta gialla e un copricapo russo con quattro fili di perle che le incorniciano il volto e scendono a collana sul collo. Aveva scelto quel vestito per una festa da ballo in casa Visconti, con il quale aveva suscitato un certo scandalo. Si tratta di Wally Toscanini, la secondogenita del grande direttore d'orchestra Arturo, immortalata su carta dall'abile mano di Alberto Martini nel 1925. 🔗liberoquotidiano.it

Pittura, ceramica e mosaico: una merenda per presentare i nuovi laboratori della Cá dell'Arte - Una merenda per conoscere le tante proposte artistiche in partenza. Il Comune di Lugo ha rinnovato infatti la convenzione con l'Università per adulti e con l'associazione culturale Compagnia dei Musivari per utilizzare le sale della Cá dell'Arte. Sabato 22 febbraio alle 16.30 si terrà così una... 🔗ravennatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’arte ceramica di Spagnulo in bella mostra; “Lo spazio è l'ossessione perenne della pittura e non solo”. Conversazione con Valdi Spagnulo; Giovanni Russo, mostra di ceramiche nel museo civico di Gallipoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Castello sforzesco l’arte ceramica e scultorea di G.Spagnulo - Milano, 29 apr. (askanews) – Il Castello Sforzesco presenta un nuovo affondo nell’arte del Novecento, celebrando l’arte ceramica e scultorea di Giuseppe Spagnulo. L’esposizione, intitolata “Di terra e ... 🔗askanews.it

Mostra Milano: sculture di Giuseppe Spagnulo e arte ceramica pugliese in dialogo al Castello Sforzesco - La mostra al Castello Sforzesco di Milano celebra le sculture in terracotta di Giuseppe Spagnulo, mettendo in dialogo la tradizione ceramica di Grottaglie con l’arte contemporanea e l’impegno sociale. 🔗gaeta.it

Al Castello Sforzesco l'arte delle terracotta di Spagnulo - E' nata dalla collaborazione fra il Comune di Milano e la Regione Puglia 'Di terra e di fuoco. Sculture di Giuseppe Spagnulo', in mostra al museo di Arti decorative del Castello Sforzesco fino al 14 s ... 🔗ansa.it