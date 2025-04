L' Aria che tiraBocchino contro Macron | Figuraccia internazionale

Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito dell'atteggiamento della premier ai funerali di Papa Francesco a Roma sabato 26 aprile. In quell'occasione, il presidente americano Donald Trump ha avuto un rapido faccia a faccia con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro a cui ha cercato di partecipare, senza riuscirci, il presidente francese Emmanuel Macron. "Non sarei mai stata lì - ha commentato poi Meloni -. Non c'entravamo noi altri leader, non so se qualcuno ha pensato di doverci essere, ma io no". "Se c'è stato qualcuno sgraziato ai funerali del Papa è stato Macron - ha commentato il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. Ridicola quell'immagine in cui lui cerca di intrufolarsi con Trump che lo placca col braccio destro e la terza sedia che viene tolta. 🔗 Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira,Bocchino contro Macron: "Figuraccia internazionale" "Giorgia Meloni è stata impeccabile, ha tenuto una postura istituzionale": Italo Bocchino, ospite di David Parenzo a L'che tira su La7, lo ha detto a proposito dell'atteggiamento della premier ai funerali di Papa Francesco a Roma sabato 26 aprile. In quell'occasione, il presidente americano Donald Trump ha avuto un rapido faccia a faccia con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Un ina cui ha cercato di partecipare, senza riuscirci, il presidente francese Emmanuel. "Non sarei mai stata lì - ha commentato poi Meloni -. Non c'entravamo noi altri leader, non so se qualcuno ha pensato di doverci essere, ma io no". "Se c'è stato qualcuno sgraziato ai funerali del Papa è stato- ha commentato il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. Ridicola quell'immagine in cui lui cerca di intrufolarsi con Trump che lo placca col braccio destro e la terza sedia che viene tolta. 🔗 Liberoquotidiano.it

Macron: Ombrello nucleare francese contro la minaccia russa in Europa - Le affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul nucleare pongono una minaccia alla Russia, ha affermato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalla Tass. Il Cremlino ha poi accusato Macron di volere "la continuazione della guerra", dopo il discorso pronunciato ieri in cui il presidente francese denunciava una minaccia russa all'Europa intera e proponeva di estendere l'ombrello nucleare francese al continente. 🔗quotidiano.net

Crosetto contro Macron e Starmer: “I militari non si inviano come fax” - Mentre l’Europa è impegnata in delicati negoziati per una possibile tregua in Ucraina, il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un duro attacco a Emmanuel Macron e Keir Starmer. Il presidente francese e il premier britannico, infatti, stanno portando avanti in autonomia l’idea di inviare truppe a Kiev con una presunta missione di pace. Ma Crosetto non ci sta e ribadisce con forza la posizione italiana: “I contingenti non si inviano come si invia un fax”. 🔗thesocialpost.it

Budapest contro il vertice UE di Macron: “Frustrati che vogliono la guerra” - Tra i partecipanti, i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. Ma non tutti hanno gradito la mossa 🔗imolaoggi.it

