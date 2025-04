L' aria che tira Crespi affonda Prodi | Poi è arrivato lui

Crespi, che a L’aria che tira su La7 si scatena l’inferno. E l’argomento della discussione, i dazi, Donald Trump e l’Europa, diventa un mero pretesto. Si scalda subito Paolo Romano, giovane consigliere regionale della Lombardia del Pd: «Assolutamente no! Non mi metta parole in bocca che non ho detto».Lo spin doctor, in studio da David Parenzo, gli risponde per le rime: «Romano, non in-ter-rom-pe-re!», «Non si inventi le mie parole!», «Ma stavo parlando di quello che ha detta la Schlein», «Hai detto “voi”», «ma non sei l’unico “voi”, è una espressione generale.», «anche a me ha detto “voi” prima, “voi” è a chi capita capita», interviene il giornalista Marino Sinibaldi sorridendo. 🔗 Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Crespi affonda Prodi: "Poi è arrivato lui" «Fatemi capire. Il modello economico-finanziario che state portando avanti e difendendo è quello che antepone la finanza alla politica.». Non fa in tempo a finire la frase, Luigi, che a L’chesu La7 si scatena l’inferno. E l’argomento della discussione, i dazi, Donald Trump e l’Europa, diventa un mero pretesto. Si scalda subito Paolo Romano, giovane consigliere regionale della Lombardia del Pd: «Assolutamente no! Non mi metta parole in bocca che non ho detto».Lo spin doctor, in studio da David Parenzo, gli risponde per le rime: «Romano, non in-ter-rom-pe-re!», «Non si inventi le mie parole!», «Ma stavo parlando di quello che ha detta la Schlein», «Hai detto “voi”», «ma non sei l’unico “voi”, è una espressione generale.», «anche a me ha detto “voi” prima, “voi” è a chi capita capita», interviene il giornalista Marino Sinibaldi sorridendo. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“È impazzito? Portatelo via!”. L’aria che tira, incursione e caos durante la diretta. Parenzo blocca tutto - Un curioso fuoriprogramma ha avuto luogo durante l’ultima puntata de L’Aria che Tira, il talk show in onda su La7 e condotto dal giornalista David Parenzo. La trasmissione, che solitamente affronta temi di attualità politica e sociale, è stata scossa da un imprevisto che ha colto di sorpresa il pubblico e i presenti in studio. Durante una delle consuete discussioni all’interno del programma, mentre i partecipanti erano impegnati a dibattere su un argomento di grande rilevanza, quello dell’aumento del caffè dovuto ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è accaduto ... 🔗caffeinamagazine.it

Un'opportunità imperdibile per respirare (gratis) l'aria che tira nel fashion system - Ready, set, go. Torna un’altra edizione della Milano Fashion Week, questa volta dedicata alle collezioni donna per l’Autunno-Inverno 2025/2026. In calendario dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, la settimana della moda prevede circa 153 appuntamenti, tra sfilate e presentazioni. E se la maggior parte restano blindatissimi, fioccano anche gli eventi gratuiti, aperti al pubblico. ... 🔗iodonna.it

Alleanze, divisioni e strategie. Che aria tira nel Pd bolognese (che va verso il congresso) - Non manca molto al congresso provinciale del Partito Democratico di Bologna, appuntamento cruciale per scegliere il nuovo segretario e definire la linea politica dei prossimi quattro anni. La campagna di tesseramento è partita da alcuni giorni con l'obiettivo di allargare la partecipazione. La... 🔗bolognatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

L'aria che tira, Crespi affonda Prodi: Poi è arrivato lui | .it; Silvia Sardone, il piddino Romano attacca la Lega e lei sbadiglia: Mi annoia; Zancan difende Roggero a L'aria che tira, scontro con Parenzo | .it; Vittorio Feltri inchioda Giuseppe Conte: Non dico che sia un deficiente, ma... | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giorgia Meloni al Congresso di Azione, l'analisi di Luigi Crespi: "Quella di Calenda è una forza di opposizione all'opposizione" - Luigi Crespi (sondaggista): "Carlo Calenda ha dato il fianco a un'operazione politica che mette in difficoltà soprattutto il centrosinistra, perché il progetto di un campo largo è diventato il ... 🔗la7.it