Lara Colturi non correrà per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | c’è l’accordo tra la sciatrice e l’Albania

l'Albania e la Federazione sci albanese. È stato raggiunto l'accordo con l'atleta Lara Colturi per continuare a competere per l'Albania nella stagione 20252026. I dettagli del contratto sono in fase di elaborazione". Questo è quanto si legge in una nota diffusa dalla federazione albanese di sci che annuncia di aver convinto la talentuosa sciatrice italiana a indossare nuovamente i colori albanesi. "Oltre alla carriera sportiva, auguriamo a Lara successo a scuola visto che concluderà gli studi superiori (sarà impegnata con l'esame maturità nelle prossime settimane, ndr)". Questo significa che la figlia di Daniela Ceccarelli. già tre podi in Coppa del Mondo a 19 anni, gareggerà per l'Albania alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.I genitori della sciatrice hanno a loro volta rilasciato un comunicato riguardante questa decisione: "In questo periodo Lara è impegnata nello studio in preparazione degli esami di maturità di scuola superiore, oltre a continuare il suo allenamento atletico.

Lara Colturi torna a gareggiare per l’Italia? Ecco le novità - L’Italia ci prova per Lara Colturi. La Federazione Italiana Sport Invernali sta provando in extremis a riportare sotto la sua bandiera la classe 2006 nata a Torino e naturalizzata albanese da maggio 2022. L’ostacolo è il nullaosta che la Federazione albanese dovrebbe concedere entro il primo maggio. Fino alla stagione appena conclusa, Colturi ha gareggiato in Coppa del mondo Mondiali con i colori dell’Albania salendo anche tre volte sul podio. 🔗sportface.it

Sci alpino: Lara Colturi gareggerà per l’Albania ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 - Lara Colturi gareggerà per l’Albania ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha ufficializzato da poco la Federazione albanese, chiudendo il caso sul possibile passaggio alla nazionalità italiana della 18enne piemontese. Nelle ultime settimane erano circolate diverse voci riguardo una trattativa per il cambio di nazionalità di Colturi, ma il nulla osta sarebbe dovuto arrivare entro il primo maggio. 🔗sportface.it

Le fonti albanesi sul caso Lara Colturi: “Potrebbe stare ferma un anno” - Non ci sono ancora certezze riguardo il futuro di Lara Colturi: dall’Albania è rimbalzata la notizia di un possibile addio della sciatrice per gareggiare con l’Italia, ma se da un lato ci sarebbe la richiesta ufficiale del cambio di nazionalità, dall’altro il Comitato Olimpico Nazionale Albanese non avrebbe ancora dato il proprio nulla osta. C’è tempo fino al 1° maggio perché ciò avvenga, poi la FIS chiuderà il periodo utile per il cambio di bandiera: c’è la necessità che entrambe le Federazioni diano il proprio consenso affinché l’atleta possa immediatamente gareggiare sotto la nuova ... 🔗oasport.it

