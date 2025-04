Lara Colturi niente Italia | a Milano-Cortina 2026 in gara per l’Albania

Lara Colturi non gareggerà per l'Italia. La giovane sciatrice azzurra naturalizzata albanese ha scelto infatti di continuare a gareggiare con l'Albania, allontanando così l'ipotesi di arrivare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto la bandiera Italiana. A comunicare la decisione di Colturi è stata proprio la Federazione albanese: "È stato raggiunto l'accordo per l'atleta Lara Colturi per continuare a competere per l'Albania e per la stagione 2025-26. I dettagli del contratto sono in fase di elaborazione", si legge nella nota ufficiale. Dopo il secondo posto nello slalom gigante di Kranjska Gora dietro a Sara Hector, la baby fenomena dello sci mondiale ha attirato le attenzioni di tanti appassionati di sport invernali e addetti ai lavori. Ma chi è Lara Colturi? Classe 2006, Lara Colturi è nata a Torino, ha compiuto 18 anni da pochi mesi ed è una delle giovani sciatrici più in vista dell'ultimo periodo.

