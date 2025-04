L’appalto del verde va in tribunale | Intanto l’erba diventa un guaio

l’erba continua a crescere, e con lei si accendono le prime spie d’allarme da parte dei cittadini. Una situazione che ha origine da un contenzioso legale aperto sulL’appalto per la gestione del verde, che ha bloccato di fatto ogni intervento sul territorio. L’incarico era stato affidato alla società Malegori Servizi, ma il Consorzio Stabile Alpi scarl ha presentato ricorso al Tar contro l’esito della gara bandita dalla Provincia. Inizialmente era stata chiesta anche la sospensiva urgente del bando, poi ritirata.L’udienza è fissata per il 26 novembre e, in attesa di quel verdetto, il Comune ha sospeso l’aggiudicazione. Intanto il verde continua a crescere. "Con il sole primaverile l’erba cresce a dismisura - denuncia Biagio Catena Cardillo, cittadino brugherese -. Da oltre un mese il servizio di manutenzione del verde pubblico è sospeso: aiuole incolte, parchi impraticabili, rotonde stradali dove la vegetazione comincia ad essere troppo alta, rischiando di ridurre la visibilità. 🔗 Ilgiorno.it - L’appalto del verde va in tribunale: "Intanto l’erba diventa un guaio" A Brugheriocontinua a crescere, e con lei si accendono le prime spie d’allarme da parte dei cittadini. Una situazione che ha origine da un contenzioso legale aperto sulper la gestione del, che ha bloccato di fatto ogni intervento sul territorio. L’incarico era stato affidato alla società Malegori Servizi, ma il Consorzio Stabile Alpi scarl ha presentato ricorso al Tar contro l’esito della gara bandita dalla Provincia. Inizialmente era stata chiesta anche la sospensiva urgente del bando, poi ritirata.L’udienza è fissata per il 26 novembre e, in attesa di queltto, il Comune ha sospeso l’aggiudicazione.ilcontinua a crescere. "Con il sole primaverilecresce a dismisura - denuncia Biagio Catena Cardillo, cittadino brugherese -. Da oltre un mese il servizio di manutenzione delpubblico è sospeso: aiuole incolte, parchi impraticabili, rotonde stradali dove la vegetazione comincia ad essere troppo alta, rischiando di ridurre la visibilità. 🔗 Ilgiorno.it

