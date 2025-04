Lapide per i bergamaschi uccisi dagli alleati l’Amministrazione dice no | Inopportuna

l’Amministrazione dice ‘no’ all’apposizione di una Lapide davanti al cimitero monumentale per ricordare Giuseppe Pilenga, Cipriano Pilenga, Luciano Angeretti, Luca Cristini, Luigi Donati, Davide Marchiondelli, Mario Moratti, Giovan Battista Nozza e Lorenzo Vecchi, soldati bergamaschi della Repubblica sociale italiana che furono fucilati dagli alleati il 30 aprile del 1945, cinque giorni dopo la liberazione.La richiesta era partita da un’interpellanza del consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi. “Nei giorni che seguirono la conclusione della guerra civile in Italia (25 aprile del 1945) ebbero luogo molti fatti di sangue anche nella nostra città. Dopo l’ingresso degli alleati, a cominciare dal pomeriggio del 26 aprile, cominciarono gli arresti e le fucilazioni dei soldati bergamaschi, senza processo alcuno. 🔗 Bergamonews.it - Lapide per i bergamaschi uccisi dagli alleati, l’Amministrazione dice no: “Inopportuna” Bergamo.‘no’ all’apposizione di unadavanti al cimitero monumentale per ricordare Giuseppe Pilenga, Cipriano Pilenga, Luciano Angeretti, Luca Cristini, Luigi Donati, Davide Marchiondelli, Mario Moratti, Giovan Battista Nozza e Lorenzo Vecchi, soldatidella Repubblica sociale italiana che furono fucilatiil 30 aprile del 1945, cinque giorni dopo la liberazione.La richiesta era partita da un’interpellanza del consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi. “Nei giorni che seguirono la conclusione della guerra civile in Italia (25 aprile del 1945) ebbero luogo molti fatti di sangue anche nella nostra città. Dopo l’ingresso degli, a cominciare dal pomeriggio del 26 aprile, cominciarono gli arresti e le fucilazioni dei soldati, senza processo alcuno. 🔗 Bergamonews.it

