Ilgiornale.it - L'antifascismo colpisce anche a La Spezia: caos in Consiglio Insulti, minacce, provocazioni e un consigliere (moderato) finisce al Pronto soccorso. Il sindaco: "Parlano di democrazia e usano la violenza" 🔗 Ilgiornale.it

