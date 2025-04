L’anima autentica di Milano tra eleganza sapori condivisi e rituali senza tempo

Milano, tra le vie eleganti del Quadrilatero della Moda, c'è un luogo che incarna l'essenza dell'ospitalità italiana: il ristorante 1011. Questo spazio, parte integrante del Portrait Milano, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e modernità, offrendo un'esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto. Il nome 1011 non è casuale: rappresenta l'incontro tra due anime della città, con ingressi su Via Sant’Andrea 10 e Corso Venezia 11. Questa dualità si riflette nell'atmosfera del locale, che accoglie ospiti in cerca di un'esperienza raffinata ma accessibile.Il menu offre piatti tradizionali come mondeghili e vitello tonnato o la famosa “Pasta in bianco", un piatto che utilizza tutte le parti del parmigiano, cuocendo la pasta in un brodo di caglio, minimizzando gli sprechi e valorizzando ogni ingrediente. 🔗 Liberoquotidiano.it - L’anima autentica di Milano tra eleganza, sapori condivisi e rituali senza tempo Nel cuore pulsante di, tra le vie eleganti del Quadrilatero della Moda, c'è un luogo che incarna l'esdell'ospitalità italiana: il ristorante 1011. Questo spazio, parte integrante del Portrait, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e modernità, offrendo un'esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto. Il nome 1011 non è casuale: rappresenta l'incontro tra due anime della città, con ingressi su Via Sant’Andrea 10 e Corso Venezia 11. Questa dualità si riflette nell'atmosfera del locale, che accoglie ospiti in cerca di un'esperienza raffinata ma accessibile.Il menu offre piatti tradizionali come mondeghili e vitello tonnato o la famosa “Pasta in bianco", un piatto che utilizza tutte le parti del parmigiano, cuocendo la pasta in un brodo di caglio, minimizzando gli sprechi e valorizzando ogni ingrediente. 🔗 Liberoquotidiano.it

