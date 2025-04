Lancio di pietre e petardi verso i tifosi del Palermo | scatta il daspo per 11 salernitani

Palermo ha emesso un daspo nei confronti di 11 tifosi salernitani. Il provvedimento è arrivato dopo le lunghe indagini curate dal personale della divisione anticrimine sulla base delle attività investigative espletate dalla Digos in occasione dell’incontro di calcio. 🔗 Palermotoday.it - Lancio di pietre e petardi verso i tifosi del Palermo: scatta il daspo per 11 salernitani Il Questore diha emesso unnei confronti di 11. Il provvedimento è arrivato dopo le lunghe indagini curate dal personale della divisione anticrimine sulla base delle attività investigative espletate dalla Digos in occasione dell’incontro di calcio. 🔗 Palermotoday.it

