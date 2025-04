Lancia liquido infiammabile sulla fidanzata e le dà fuoco con un accendino | arrestato 37enne

37enne che negli scorsi giorni è stato arrestato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni dopo che aveva gettato del liquido infiammabile sulla ex fidanzata e le aveva dato fuoco con un accendino. La donna è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate. 🔗 Il Tribunale di Monza ha convalidato il fermo di unche negli scorsi giorni è statodai Carabinieri di Sesto San Giovanni dopo che aveva gettato delexe le aveva datocon un. La donna è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Sesto San Giovanni, getta liquido infiammabile sulla compagna e le dà fuoco: 37enne finisce in carcere - Monza, 30 aprile 2025 – Un marocchino di 37 anni è stato sottoposto a fermo, convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza, con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito e dato fuoco alla fidanzata a Sesto San Giovanni. L'uomo era stato subito bloccato dai carabinieri. Dalle indagini nella notte tra il 27 e il 28 aprile, ubriaco, durante l'ennesima discussione con la donna, le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile per poi darle fuoco con un accendino e fuggire. 🔗ilgiorno.it

