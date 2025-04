Lancia dal balcone la figlia di pochi mesi che muore | fermata una madre di Catania

Lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese: la piccola aveva pochi mesi. 🔗 Una bambina è morta dopo essere statata in strada da una Misterbianco, nel Catanese: la piccola aveva. 🔗 Fanpage.it

Lancia dal balcone la figlia di pochi mesi che muore: fermata una madre di Catania - Una bambina è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese: la piccola aveva pochi mesi ... 🔗fanpage.it

Mamma lancia la figlia neonata dal balcone: la piccola è morta. Il dramma a Misterbianco - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti ... 🔗ilgazzettino.it

Catania, donna uccide la figlia lanciandola dal balcone - La tragedia a Misterbianco, vicino a Catania: la bimba, che secondo le prime informazioni aveva pochi mesi di vita, è stata lanciata dal balcone ... 🔗corriere.it