Lanca di Bernate un percorso ad anello che tocca il Naviglio Grande

percorso ad anello che nella prima metà attraversa un'area naturalistica di Grande pregio, la Lanca di Bernate, dove il fiume, grazie ai suoi continui mutamenti, ha creato un habitat ideale per l'insediamento di numerose specie vegetali e animali. In particolare uccelli acquatici come folaghe.

