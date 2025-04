Lamine Yamal | La pressione mi motiva Il Barcellona andrà in finale

Lamine Yamal risponde con personalità alle domande della giornalista prima di Barcellona-Inter. Il talento spagnolo è motivato.SOGNO CHAMPIONS LEAGUE – Intervistato da Prime Video, Lamine Yamal risponde alla domanda relativa a quando giocava nei campetti di Barcellona e sognava di giocare partite del genere: «Tanto, davvero. Ogni volta che ero lì, pensavo di giocare la finale di Champions League. Ora sto vivendo questo sogno davvero, sono esattamente i momenti che sognavo quando ero lì, guardando la televisione e ora lo sto realizzando».pressione – Lo stesso Lamine Yamal, con tantissima personalità, si esprime in questo modo: «Provo a fare quello che mi riesce meglio, giocare a calcio. Devo stare tranquillo e divertirmi. Credo che, quando ci si riesce a divertire, tutto viene più facile. 🔗 Inter-news.it - Lamine Yamal: «La pressione mi motiva. Il Barcellona andrà in finale» risponde con personalità alle domande della giornalista prima di-Inter. Il talento spagnolo èto.SOGNO CHAMPIONS LEAGUE – Intervistato da Prime Video,risponde alla domanda relativa a quando giocava nei campetti die sognava di giocare partite del genere: «Tanto, davvero. Ogni volta che ero lì, pensavo di giocare ladi Champions League. Ora sto vivendo questo sogno davvero, sono esattamente i momenti che sognavo quando ero lì, guardando la televisione e ora lo sto realizzando».– Lo stesso, con tantissima personalità, si esprime in questo modo: «Provo a fare quello che mi riesce meglio, giocare a calcio. Devo stare tranquillo e divertirmi. Credo che, quando ci si riesce a divertire, tutto viene più facile. 🔗 Inter-news.it

Barcellona, Yamal: “Paragoni con Messi? Lui è il migliore della storia, io ho 17 anni. Più pressione mi mettono, meglio cercherò di fare” - Visualizzazioni: 22 Lamine Yamal risponde ai paragoni con Messi: “È il migliore della storia, io ho solo 17 anni”. Il giovane talento del Barcellona si racconta. Lamine Yamal, giovane promessa del Bar ... 🔗calciostyle.it

Barcellona, Yamal: “Non sento la pressione. Sull’Inter…” - Visualizzazioni: 4 Lamine Yamal, prodigio del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di Champions League contro l’Inter. Barcellona, la filosofia di vita di Yamal L ... 🔗calciostyle.it

