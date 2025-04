L’allenatore di Sara Curtis | Margini incalcolabili ma per me non era il momento di andare in America

Sara Curtis è stata grande protagonista agli ultimi Campionati Italiani Assoluti, sciorinando grandi prestazioni nella vasca di Riccione e firmando tra le altre cose il record italiano dei 100 stile libero. Il suo allenatore Thomas Maggiora è stato ospite dell'ultima puntata di Swim Zone, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e ha parlato del momento della svolta della carriera dell'atleta piemontese: "Il turning point potrebbe essere successo a settembre, prima c'è stato un continuo aspettare Sara. Inizialmente non è cresciuta in maniera precoce, anche in altezza: era piccola e magrolina. Poi ha iniziato ad andare bene e a migliorare tecnicamente, non ha avuto un exploit giovanile anche per una scelta che abbiamo preso, poi con la crescita terminata e quegli Europei giovanili dove ha vinto tanto ci ha fatto capire che si poteva fare qualcosa di veramente buono.

L'allenatore di Sara Curtis: «A 9 anni si presentò con un tuffo perfetto. Dopo 15 metri capii: era fuori dal comune» - Il tecnico Thomas Maggiora : «Tra di noi basta un’occhiata; so che lei in acqua dà tutto, qualsiasi cosa succeda. Il confronto con Federica Pellegrini? Credo abbia sempre fatto bene a schivare il paragone. Lei è Sara Curtis» 🔗xml2.corriere.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Sara Curtis, la nuova Pellegrini: «La mia aspirazione non è andare a Ballando con le stelle» - Sara Curtis è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. A Riccione ha realizzato record italiani di mattina e sera, come se non ci fossero differenze tra batterie e finali. Già martedì aveva cancellato con 53”01 il precedente record sui 100 stile libero che apparteneva a una certa Federica Pellegrini (53?18). Invece la diciottenne cuneese si è ripetuto anche nei 50, la gara di una sola vasca. Con 24?52 ha migliorato il primato italiano da lei stessa stabilito a Riccione un anno fa (24?56). 🔗ilnapolista.it

