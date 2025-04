L' allarme di Pettinari | Dall' Aca la maxi opera da 15 milioni di euro che paralizzerà la città con i lavori

milioni di euro che paralitterà per mesi la città di Pescara. Anche il presidente del movimento politico "Pettinari per l'Abruzzo" e consigliere comunale Domenico Pettinari interviene in merito all'opera che avvierà a breve l'Aca per il rifacimento dell'adduttrice. 🔗 Ilpescara.it - L'allarme di Pettinari: "Dall'Aca la maxi opera da 15 milioni di euro che paralizzerà la città con i lavori" Un cantiere gigantesco da 15diche paralitterà per mesi ladi Pescara. Anche il presidente del movimento politico "per l'Abruzzo" e consigliere comunale Domenicointerviene in merito all'che avvierà a breve l'Aca per il rifacimento dell'adduttrice. 🔗 Ilpescara.it

Pettinari, in arrivo cantieri enormi che paralizzeranno Pescara - "Un mastodontico progetto da 15 milioni di euro per il rifacimento dell'adduttrice dell'acquedotto di Pescara che impatterà a breve sulla città e la paralizzerà per mesi". (ANSA) ... 🔗msn.com

Pettinari: “A Pescara i lavori per l’acquedotto paralizzeranno la città” - Presentato a Pescara, in commissione Lavori pubblici, il progetto per l'adduttrice dell'acquedotto. Per Pettinari "paralizzerà la città" ... 🔗rete8.it

