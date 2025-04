Laguna montagna e impianti sportivi Dalla Regione pioggia di contributi

Regione Toscana continua a dimostrare un impegno costante verso i territori, con uno sguardo attento e puntuale anche alla provincia di Grosseto. Grazie alla seconda variazione di bilancio appena approvata, sono stati stanziati oltre 740.000 euro per interventi significativi che rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini, rispondendo in modo concreto alle esigenze locali e sostenendo il tessuto sociale ed economico grossetano". Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Donatella Spadi, commentando le misure approvate nell'ambito della Proposta di legge 309, che prevede risorse mirate a favore di diversi comuni della provincia. "Tra questi, uno dei più rilevanti è il contributo straordinario di 178.500 euro destinato al Comune di Orbetello per sostenere le imprese turistiche, commerciali e di gestione dei parcheggi nella frazione di Ansedonia, colpite dal grave shock ambientale che ha interessato la Laguna nell'estate 2024.

