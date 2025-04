Lago di Gramolazzo Bando del Comune per affidare il campeggio

Comune di Minucciano ha pubblicato il disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del campeggio sul Lago di Gramolazzo, in località Foresto. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 25 giugno prossimo, alle ore 12. La gara si svolgerà il 26 giugno, alle 9, nella sede dell’Unione Comuni Garfagnana (in via Vittorio Emanuele, 9 Castelnuovo). Gli operatori economici possono visionare e scaricare la documentazione completa di gara sul sito del Comune di Minucciano: https:www.amministrazionetrasparente.euminucciano e sulla piattaforma digitale Start: https:start.toscana.it. Il Bando riguarda la gestione della struttura ricettiva e delle attività complementari (bar, ristorante, spaccio prodotti) per un periodo massimo di 25 anni. 🔗 Lanazione.it - Lago di Gramolazzo. Bando del Comune per affidare il campeggio Dopo aver dato il via ai lavori di straordinaria manutenzione della struttura, per un importo complessivo di 550 mila euro, interamente posti a carico del bilancio comunale, ildi Minucciano ha pubblicato il disciplinare di gara per l’affidamento in concessione delsuldi, in località Foresto. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 25 giugno prossimo, alle ore 12. La gara si svolgerà il 26 giugno, alle 9, nella sede dell’Unione Comuni Garfagnana (in via Vittorio Emanuele, 9 Castelnuovo). Gli operatori economici possono visionare e scaricare la documentazione completa di gara sul sito deldi Minucciano: https:www.amministrazionetrasparente.euminucciano e sulla piattaforma digitale Start: https:start.toscana.it. Ilriguarda la gestione della struttura ricettiva e delle attività complementari (bar, ristorante, spaccio prodotti) per un periodo massimo di 25 anni. 🔗 Lanazione.it

