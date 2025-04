L’agenzia immobiliare rimborsa le provvigioni se salta la compravendita?

immobiliare, uno degli aspetti più delicati riguarda il pagamento delle provvigioni. Il versamento al mediatore è un tema delicato, soprattutto quando l’affare non arriva a conclusione. In generale, se l’agente ha svolto il proprio compito e ha favorito l’incontro tra le parti che si sono accordate, la provvigione è dovuta anche se il rogito non viene firmato. Tuttavia, in presenza di comportamenti scorretti o omissioni gravi, è possibile contestare il pagamento o richiedere la restituzione delle somme versate.È dunque lecito chiedersi cosa succede se, dopo aver firmato un contratto preliminare, la vendita salta per qualsiasi motivo. Ho comunque l’obbligo di pagare la provvigione all’agente immobiliare? Posso chiederne la restituzione? In questo articolo approfondiremo quando sorge il diritto alla provvigione, quali sono i casi in cui si può chiederne il rimborso e come tutelarsi in caso di controversie. 🔗 Quifinanza.it - L’agenzia immobiliare rimborsa le provvigioni se salta la compravendita? Quando si decide di vendere o acquistare un immobile tramite un’agenzia, uno degli aspetti più delicati riguarda il pagamento delle. Il versamento al mediatore è un tema delicato, soprattutto quando l’affare non arriva a conclusione. In generale, se l’agente ha svolto il proprio compito e ha favorito l’incontro tra le parti che si sono accordate, la provvigione è dovuta anche se il rogito non viene firmato. Tuttavia, in presenza di comportamenti scorretti o omissioni gravi, è possibile contestare il pagamento o richiedere la restituzione delle somme versate.È dunque lecito chiedersi cosa succede se, dopo aver firmato un contratto preliminare, la venditaper qualsiasi motivo. Ho comunque l’obbligo di pagare la provvigione all’agente? Posso chiederne la restituzione? In questo articolo approfondiremo quando sorge il diritto alla provvigione, quali sono i casi in cui si può chiederne il rimborso e come tutelarsi in caso di controversie. 🔗 Quifinanza.it

