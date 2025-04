Ladri in azione da Autelier il negozio dei ragazzi autistici in via Valtorta a Milano | due arresti

Milano, 30 aprile 2025 – Ladri in azione, nella notte tra martedì e mercoledì, da Autelier, l’outlet e spazio eventi gestito da persone nello spettro autistico in via Valtorta a Milano.Dopo aver sfondato la vetrina del negozio, due malviventi sono entrati, hanno rubato la cassa e sono scappati. Ma il rumore ha svegliato i residenti in zona Turro, che hanno subito chiamato il 112. Immediatamente sono intervenute alcune volanti della polizia che sono riusciti a intercettare i Ladri, arrestati per furto aggravato.In mattinata, Autelier ha diffuso un post sulle proprie pagine social spiegando quanto accaduto: “Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di non venire in negozio. Tra denuncia, inventario di quanto è stato portato via, sopralluoghi per verificare i danni al registratore di cassa e alla vetrina e per capire quando potranno essere fatte tutte le riparazioni. 🔗 Ilgiorno.it - Ladri in azione da Autelier, il negozio dei ragazzi autistici in via Valtorta a Milano: due arresti , 30 aprile 2025 –in, nella notte tra martedì e mercoledì, da, l’outlet e spazio eventi gestito da persone nello spettro autistico in via.Dopo aver sfondato la vetrina del, due malviventi sono entrati, hanno rubato la cassa e sono scappati. Ma il rumore ha svegliato i residenti in zona Turro, che hanno subito chiamato il 112. Immediatamente sono intervenute alcune volanti della polizia che sono riusciti a intercettare i, arrestati per furto aggravato.In mattinata,ha diffuso un post sulle proprie pagine social spiegando quanto accaduto: “Oggi abbiamo chiesto aidi non venire in. Tra denuncia, inventario di quanto è stato portato via, sopralluoghi per verificare i danni al registratore di cassa e alla vetrina e per capire quando potranno essere fatte tutte le riparazioni. 🔗 Ilgiorno.it

