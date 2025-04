L’addio di Sorgenia in Consiglio | Ma serve un progetto di sviluppo

Sorgenia in Val di Paglia ndr) ma continueremo a lavorare per lo sviluppo della nostra comunità". Questo il messaggio finale contenuto nel documento approvato, a maggioranza, ieri pomeriggio dal Consiglio comunale di Abbadia San Salvatore. Un tema, quello della centrale, affrontato nel Consiglio anche a fronte delle cose dette, scritte, dopo l’annuncio di Sorgenia di "abbandonare" il settore geotermico."Senza Sorgenia – si legge nel documento – ci resta la necessità di trovare risorse per riqualificare un’area, dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista estetico. Per darle una seconda vita lavorativa. Tutto perché le risorse, derivanti dalla centrale, le avremmo spese a valle del paese. Il bisogno di questo recupero resta, non scompare. 🔗 Lanazione.it - L’addio di Sorgenia in Consiglio: "Ma serve un progetto di sviluppo" "Abbiamo perso una centrale (quella che voleva costruirein Val di Paglia ndr) ma continueremo a lavorare per lodella nostra comunità". Questo il messaggio finale contenuto nel documento approvato, a maggioranza, ieri pomeriggio dalcomunale di Abbadia San Salvatore. Un tema, quello della centrale, affrontato nelanche a fronte delle cose dette, scritte, dopo l’annuncio didi "abbandonare" il settore geotermico."Senza– si legge nel documento – ci resta la necessità di trovare risorse per riqualificare un’area, dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista estetico. Per darle una seconda vita lavorativa. Tutto perché le risorse, derivanti dalla centrale, le avremmo spese a valle del paese. Il bisogno di questo recupero resta, non scompare. 🔗 Lanazione.it

L’addio di Sorgenia in Consiglio: "Ma serve un progetto di sviluppo" - Il sindaco Volpini: "Non è una vittoria locale. Importante che restino i soldi per la progettazione della scuola" ... 🔗lanazione.it