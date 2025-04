Labubu Mania | Milano Impazzisce per il Pupazzetto del Momento

Mondouomo.it - Labubu Mania: Milano Impazzisce per il Pupazzetto del Momento. Il fenomeno, nato in Asia e ormai esploso anche nel capoluogo lombardo, ha trasformato un piccolo pupazzo peloso in un vero e proprio status symbol, capace di scatenare file chilometriche, aste online e addirittura episodi di furto sui mezzi pubblici. 🔗 Mondouomo.it

“Sposerò Simon Le Bon”: il film cult e la Duran Duran mania nella Milano da bere degli anni Ottanta - Milano, 13 febbraio 2025 – Milano, esterno notte. Una ragazzina in abito da sposa saltella in piazza Duomo dove la aspetta il suo idolo, il cantante dei Duran Duran, per portarla all’altare. Una scena entrata nell’immaginario collettivo di tante teenager. Perché è l’incipit di una pellicola cult, “Sposerò Simon Le Bon’’. Un film che segnò un’epoca e una generazione, quelle della Milano da bere e dei paninari e che nasceva dall’omonimo libro, autobiografico, pubblicato un anno prima diventato un vero e proprio caso. 🔗ilgiorno.it

Labubu mania, cosa sono i pupazzi virali di POP MART sempre sold out e nuova ossessione di TikTok - Tra file infinite per ottenere l'ultimo modello e reselling a cifre astronomiche, questi piccoli mostriciattoli di peluche sono diventati un vero e proprio fenomeno 🔗vanityfair.it

Labubu charms, la mania pop del 2025: dove trovarli e perché hanno ri-conquistato intere generazioni - Dal K-pop alle passerelle, il pupazzo di Pop Mart si fa strada come l’accessorio irriverente che non può più mancare, per borse, zaini e non solo. Ma cosa li rende così irresistibili? I Labubu charms sono ufficialmente la nuova ossessione moda del 2025, e si sono infiltrati in ogni angolo del nostro look. Questi pupazzi di Pop Mart, con le loro orecchie da coniglio e quel sorriso malizioso, sono il tocco di colore e ironia che mancava. 🔗361magazine.com

Milano è impazzita per i Labubu: cosa sono e cosa sta succedendo - Negli ultimi giorni, Milano è stata travolta dalla “Labubu-mania”: centinaia di appassionati hanno preso d’assalto lo store Pop Mart di corso Buenos Aires, l’unico punto vendita ufficiale in Italia. I ... 🔗informazione.it

Milano è impazzita per i Labubu, i pupazzi che hanno conquistato social e celebrità - Negli ultimi giorni, Milano è stata invasa da una febbre collettiva che ha trasformato corso Buenos Aires in un teatro di code interminabili, attese estenuanti e scaffali svuotati in poche ore. Al cen ... 🔗informazione.it

Milano impazzisce per Labubu: il pupazzetto che ha scatenato una mania collettiva - Code infinite, aste online e furti sui mezzi: il fenomeno Labubu conquista Milano e svela come un semplice pupazzetto kawaii possa diventare il simbolo di una generazione alla ricerca di identità D ai ... 🔗iodonna.it