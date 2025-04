Labubu mania | i peluche da borsa nati a Hong Kong che conquistano la moda europea

Ilgiornale.it - Labubu mania: i peluche da borsa nati a Hong Kong che conquistano la moda europea Dalle borse firmate ai social: i pupazzetti pelosi creati dall’artista Kasing Lung, sono il nuovo oggetto del desiderio fashion. Prezzi alle stelle, code infinite e collezioniste in delirio 🔗 Ilgiornale.it

Le lunghe code a Milano per comprare i peluche Labubu da appendere alla borsa - Anche a Milano è scoppiata la mania. Tanti, tra collezionisti, trendsetter e semplici curiosi, si sono messi in coda davanti al negozio Pop Mart in corso Buenos Aires: tutto per comprare il nuovo Labubu. Si tratta del pupazzetto che spopola appeso a borsette e sui social network. Le code per... 🔗milanotoday.it

Labubu mania, cosa sono i pupazzi virali di POP MART sempre sold out e nuova ossessione di TikTok - Tra file infinite per ottenere l'ultimo modello e reselling a cifre astronomiche, questi piccoli mostriciattoli di peluche sono diventati un vero e proprio fenomeno 🔗vanityfair.it

Labubu charms, la mania pop del 2025: dove trovarli e perché hanno ri-conquistato intere generazioni - Dal K-pop alle passerelle, il pupazzo di Pop Mart si fa strada come l’accessorio irriverente che non può più mancare, per borse, zaini e non solo. Ma cosa li rende così irresistibili? I Labubu charms sono ufficialmente la nuova ossessione moda del 2025, e si sono infiltrati in ogni angolo del nostro look. Questi pupazzi di Pop Mart, con le loro orecchie da coniglio e quel sorriso malizioso, sono il tocco di colore e ironia che mancava. 🔗361magazine.com

Quanto costano i Labubu e come si abbinano: tutto quello che devi sapere sulla mania del momento - Sapete cosa sono i Labubu? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sui mostruosi pupazzi "da borsa" che stanno spopolando in tutto il mondo ... 🔗fanpage.it

Le lunghe code a Milano per comprare i peluche Labubu da appendere alla borsa - Anche a Milano è scoppiata la mania. Tanti, tra collezionisti, trendsetter e semplici curiosi, si sono messi in coda davanti al negozio Pop Mart in corso Buenos Aires: tutto per comprare il nuovo ... 🔗milanotoday.it

Labubu, dal portachiavi alle statue: i modelli più quotati dei giocattoli che stanno andando a ruba - Gli animaletti creati dal designer Kasing Lung e prodotti da Pop Mart sono sempre più difficili da trovare. Ne abbiamo selezionati alcuni tra quelli che si riescono a reperire online, rigorosamente or ... 🔗corriere.it