Laboratorio attrezzato per modificare le armi Potevano sparare?

Laboratorio dedicato alla trasformazione delle armi. Pistole a salve, scacciacani che, se opportunamente modificate, erano in grado di sparare. Sono le stesse armi usate negli ultimi episodi criminali?Una di quelle armi sequestrate (una calibro 9) – tre in tutto oltre a diversi proiettili – potrebbe essere quella usata la notte fra il 18 e il 19 aprile per ferire un cinese che, poi, fu trovato in via Meucci con ferite da arma da fuoco alla spalla e al braccio. La polizia l'ha trovata in una valigetta nera, in una stanza nel seminterrato della casa da 480 mq che era stata divisa con cartongesso per creare almeno una dozzina di stanze da affittare.

