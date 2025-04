L' abbraccio del sole al porto | barche danzanti tra le luci del tramonto

sole, gli ultimi raggi dorati danzano come un addio silenzioso al giorno che sfuma. Una carezza color arancio si posa delicata sulle barche assopite, mosse da un flebile movimento ondoso nella placida insenatura del porto di Brindisi. In questo istante sospeso, lo scatto di Teodoro. 🔗 Brindisireport.it - L'abbraccio del sole al porto: barche danzanti tra le luci del tramonto Al calar del, gli ultimi raggi dorati danzano come un addio silenzioso al giorno che sfuma. Una carezza color arancio si posa delicata sulleassopite, mosse da un flebile movimento ondoso nella placida insenatura deldi Brindisi. In questo istante sospeso, lo scatto di Teodoro. 🔗 Brindisireport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maltempo in Toscana, naufragio a Orbetello: barche rovesciate in porto Talamone - E' allerta arancione per tutta la giornata. Nel Grossetano sotto osservazione il livello del torrente Osa. Frana su strada provinciale all'isola d'Elba Forte maltempo oggi in Toscana dove c'è l'allerta arancione. Già nella notte un nubifragio ha colpito Orbetello dove sono caduti, tra le 21 e le 4 del mattino, oltre 109 millimetri di pioggia. […] L'articolo Maltempo in Toscana, naufragio a Orbetello: barche rovesciate in porto Talamone è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Special Charter: il noleggio barche e yacht a Porto Cervo diventa semplice, veloce e su misura - (Adnkronos) – Sassari, 15 Aprile 2025. Il cuore della Costa Smeralda è da sempre sinonimo di mare cristallino, lusso ed esperienze indimenticabili. In questo scenario esclusivo, Special Charter si distingue come punto di riferimento per chi desidera vivere il meglio del mare con un servizio di noleggio barche all’altezza delle aspettative più elevate. Special Charter è […] 🔗periodicodaily.com

Degrado al porto di Taureana di Palmi: rifiuti abbandonati e carcasse di barche - "Tanti rifiuti abbandonati a bordo bachina portuale". La segnalazione arriva con un post social pubblicato sulla pagina Facebook Palmi Condivisa da Vincenzo Squatriti. "Ho visto, altresì, molte carcasse di barche che "abbellivano " parte del porto. Non so di chi è la competenza della sorveglianza... 🔗reggiotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'abbraccio del sole al porto: barche danzanti tra le luci del tramonto - Gentili lettori con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi ... 🔗brindisireport.it