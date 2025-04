La7 la tesi in diretta | Spagna socialista in tilt? Colpa dei sovranisti

Spagna, ha la chiave per comporre il titolo, confezionare la battuta nei talk show, insomma passare ’a nuttata professionale, parafrasando Eduardo De Filippo: #Colpadeisovranisti. Dall’altro lato, però, vive perennemente sotto la cappa di un’ossessione, è sequestrato da un incubo a occhi aperti, si sveglia nel cuore della notte madido di sudore temendo che l’Internazionale Nera abbia staccato la luce. 🔗 Liberoquotidiano.it - La7, la tesi in diretta: Spagna socialista in tilt? Colpa dei sovranisti Essere Emiliano Fittipaldi deve essere allo stesso tempo estremamente semplice e dannatamente complicato. Non si risenta il direttore del Domani, non è un articolo personalistico, anzi lo stiamo erigendo a paradigma di un tipo giornalistico italico: l’antisovranista compulsivo. Costui da un lato ha la vita facile, perché di fronte a qualunque accadimento del mondo, dalla guerra in Ucraina al calo delle esportazioni al blackout in, ha la chiave per comporre il titolo, confezionare la battuta nei talk show, insomma passare ’a nuttata professionale, parafrasando Eduardo De Filippo: #dei. Dall’altro lato, però, vive perennemente sotto la cappa di un’ossessione, è sequestrato da un incubo a occhi aperti, si sveglia nel cuore della notte madido di sudore temendo che l’Internazionale Nera abbia staccato la luce. 🔗 Liberoquotidiano.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa. Pecco fa proprio tanta fatica a gestire la moto in frenata. -19 Jerez si conferma pista stregata per Marquez: proprio qui iniziò il suo lungo calvario nel 2020. -19 Bagnaia sta facendo fatica a tenere il passo di Quartararo ed Alex Marquez. Marc Marquez intanto è 21° a 20.7 dalla vetta. Potrebbe tranquillamente finire in zona punti. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riuscirà Bagnaia a giocarsela con Marquez? Si parte alle 10.45 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. A Jerez de la Frontera comincia ufficialmente il lungo tour europeo del campionato con un weekend che si preannuncia molto significativo per la corsa al titolo. 🔗oasport.it

MotoGp, orari oggi gara Spagna Jerez: dove vederla in diretta tv, streaming e differita (Sky, Now e TV8) - Quinto appuntamento stagionale, primo in Europa per la MotoGp. Oggi, domenica 27 aprile, si corre il Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez. Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint va a caccia di un'altra doppietta. L'otto volte campione del mondo, che ha iniziato alla grandissima... 🔗today.it

