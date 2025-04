La volta buona l’ex Miss Italia Tania Zamparo | Diete? Mi hanno rovinato la vita

Tania Zamparo, Miss Italia nel 2000, che per un lungo periodo ha dovuto fare i conti con Diete e disturbi alimentari che l'hanno messa a dura prova. Uscirne non è stato semplice e l'ex modella, oggi conduttrice e attrice, ha raccontato il suo calvario a La volta buona di Caterina Balivo.Tania Zamparo, disturbi alimentari e DieteTania Zamparo era ossessionata dal peso e la sua quotidianità era diventata un inferno. Tutto è iniziato quando aveva tra i quindici e i sedici anni e dunque prima della sua vittoria a Miss Italia. Una ragazzina che stava affrontando i naturali cambiamenti della vita che però non si riconosceva più."Sono sempre stata una ragazzina molto magra ma con l'adolescenza aveva preso un po' di forme – ha raccontato da Caterina Balivo a La volta buona – In realtà forse avevo qualche chilo in più di quanti ne ho ora.

