La vita da grandi presentazione e proiezione del film al Cinema Caffè Lanteri

Cinema Caffè Lanteri ospita la proiezione-evento del film ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, in collaborazione con Fondazione Stella Maris e Università di Pisa e con la partecipazione dell’attore protagonista Yuri Tuci. La proiezione sarà presentata da Giacomo D’Alelio, giornalista di Punto Radio, e introdotta dalla psichiatra infantile Eugenia Conti. “La vita da grandi”, opera prima di Greta Scarano, con protagonisti Yuri Tuci e Matilde De Angelis, prende le mosse da una storia vera, quella dei fratelli Margherita e Damiano Tercon, che hanno messo in racconto pubblicamente il loro legame comprese le sfide poste dall’autismo di Damino e le responsabilità di Margherita come ‘sibling’ (sorellafratello di persona con disabilità). Irene vive la sua vita a Roma, quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. 🔗 Lanazione.it - "La vita da grandi", presentazione e proiezione del film al Cinema Caffè Lanteri Ilospita la-evento del‘Lada’ di Greta Scarano, in collaborazione con Fondazione Stella Maris e Università di Pisa e con la partecipazione dell’attore protagonista Yuri Tuci. Lasarà presentata da Giacomo D’Alelio, giornalista di Punto Radio, e introdotta dalla psichiatra infantile Eugenia Conti. “Lada”, opera prima di Greta Scarano, con protagonisti Yuri Tuci e Matilde De Angelis, prende le mosse da una storia vera, quella dei fratelli Margherita e Damiano Tercon, che hanno messo in racconto pubblicamente il loro legame comprese le sfide poste dall’autismo di Damino e le responsabilità di Margherita come ‘sibling’ (sorellafratello di persona con disabilità). Irene vive la suaa Roma, quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, presentazione in anteprima del film 'La Vita da Grandi' - Film di chiusura della XVI edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, diretto da Oscar Iarussi, sarà La Vita da Grandi, esordio alla regia di Greta Scarano, ispirato alla storia vera dei fratelli Margherita e Damiano Tercon. La Vita da Grandi sarà presentato in anteprima a Bari... 🔗baritoday.it

Greta Scarano: «In La vita da grandi racconto la normalità della diversità. Ma l’autismo non è il centro del film, è una parte, esattamente come lo è per chi vive questa condizione, non lo definisce nella sua interezza» - Per il suo debutto alla regia Greta Scarano ha fortemente voluto come protagonista Yuri Tuci, nello spettro autistico. In questa intervista doppia ci portano nel loro mondo. Tra senso di responsabilità, rivincite e rapporti che salvano 🔗vanityfair.it

“La vita da grandi” di Greta Scarano: la recensione di Paolo Mereghetti - LA VITA DA GRANDIGenere: commedia utopistico-familiareRegia: Greta Scarano. Con Matilda De Angelis, Yuri Turci, Maria Amelia Monti, Paolo Hendel, Ariella Reggio, Gloria Coco, Adriano Pantaleo Autismo: quanto ne sappiamo davvero? Il video che ... 🔗iodonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La vita da grandi, presentazione e proiezione del film al Cinema Caffè Lanteri; Agenda - La vita da grandi; Ortona: domani proiezione speciale de La vita da grandi; PROIEZIONE SPECIALE A ORTONA DEL FILM LA VITA DA GRANDI CON L'ATTORE AQUILANO CANTALINI IN SALA. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"La vita da grandi", presentazione e proiezione del film al Cinema Caffè Lanteri - L'evento in collaborazione con Fondazione Stella Maris e Università di Pisa. Incontro con l'attore protagonista Yuri Tuci ... 🔗lanazione.it

PROIEZIONE SPECIALE A ORTONA DEL FILM “LA VITA DA GRANDI” CON L’ATTORE AQUILANO CANTALINI IN SALA - ORTONA – Domani, venerdì 25 aprile alle ore 18.00, presso il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Chieti), Unaltroteatro presenta una proiezione speciale del film La vita da grandi, alla presenza dell’ ... 🔗abruzzoweb.it

Mercoledì 16 aprile presentazione del film “La vita da grandi” al cinema Gabbiano - Liberamente ispirato alla vicenda dei fratelli Damiano e Margherita Tercon e dal libro che racconta la loro storia (“Mia sorella mi rompe le balle”) La vita da grandi è il primo ... 🔗senigallianotizie.it