La vigilia del primo maggio | ecco i concertoni di domani in Toscana

maggio non mancano i concertoni anche in Toscana. E torna il grande appuntamento con la musica a Capannori. Il tradizionale Concertone per il giorno della festa del lavoro, promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con la Regione Toscana e LEG Live Emotion Group, porterà sul palco alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana per un evento all’insegna della musica, della condivisione e del sociale.A Capannori arriva Alex Britti Nome di punta del concerto a ingresso libero in Piazza Aldo Moro a Capannori, è Alex Britti. Il suo live sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, uno show all’insegna della musica e delle emozioni scanditi dal ritmo della sua inseparabile chitarra. 🔗 Lanazione.it - La vigilia del primo maggio: ecco i concertoni di domani in Toscana Firenze, 30 aprile 2025 – Il 1non mancano ianche in. E torna il grande appuntamento con la musica a Capannori. Il tradizionale Concertone per il giorno della festa del lavoro, promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con la Regionee LEG Live Emotion Group, porterà sul palco alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana per un evento all’insegna della musica, della condivisione e del sociale.A Capannori arriva Alex Britti Nome di punta del concerto a ingresso libero in Piazza Aldo Moro a Capannori, è Alex Britti. Il suo live sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, uno show all’insegna della musica e delle emozioni scanditi dal ritmo della sua inseparabile chitarra. 🔗 Lanazione.it

