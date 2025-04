La vera differenza tra l’uomo e l’algoritmo è tutta nella colazione al bar

differenza.Mentre la nostra specie ha maturato la sua intelligenza nell’interazione tra corpo e ambiente fisico, l’intelligenza artificiale si interfaccia con un ambiente costituito di input testuali e corpus di dati digitali. La mancanza di un corpo e di esperienze sensoriali limita l’intelligenza artificiale nell’accesso a dimensioni fondamentali della cognizione umana, come la percezione fisica, l’interazione diretta con l’ambiente e l’influenza del contesto sul pensiero. 🔗 Linkiesta.it - La vera differenza tra l’uomo e l’algoritmo è tutta nella colazione al bar L’intelligenza artificiale riflette molto più il nostro sforzo antropomorfo di quanto non faccia la nostra umana intelligenza (qualsiasi cosa essa sia). Da una prospettiva neuroscientifica i principali elementi che oggi associamo all’intelligenza umana sono tradotti anche in un linguaggio artificiale: l’intelligenza artificiale apprende, prende decisioni, offre risposte originali e creative e può parlare. Ma il modo in cui lo fa è sostanzialmente diverso. E questo fa un’enorme.Mentre la nostra specie ha maturato la sua intelligenza nell’interazione tra corpo e ambiente fisico, l’intelligenza artificiale si interfaccia con un ambiente costituito di input testuali e corpus di dati digitali. La mancanza di un corpo e di esperienze sensoriali limita l’intelligenza artificiale nell’accesso a dimensioni fondamentali della cognizione umana, come la percezione fisica, l’interazione diretta con l’ambiente e l’influenza del contesto sul pensiero. 🔗 Linkiesta.it

