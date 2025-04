La veneziana Stefania Bon nuova presidente degli assistenti sociali del Veneto

La veneziana Stefania Bon è la nuova presidente del Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali del Veneto: resterà in carica per i prossimi quattro anni. Residente a Mestre, Bon lavora nel Comune di Venezia come responsabile.

