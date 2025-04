La Traviata da Cortile di Baricco | una festa musicale per Seven Springs alla Scuola Holden

festa finale a cielo aperto quella per salutare la seconda stagione musicale di Seven Springs. Il suono della Holden, ideata dai direttori artistici Gloria Campaner e Nicola Campogrande. L'ultima serata della rassegna, martedì 10 giugno, vedrà infatti il Cortile della Scuola. 🔗 Torinotoday.it - La Traviata "da Cortile" di Baricco: una festa musicale per Seven Springs alla Scuola Holden Sarà una grandefinale a cielo aperto quella per salutare la seconda stagionedi. Il suono della, ideata dai direttori artistici Gloria Campaner e Nicola Campogrande. L'ultima serata della rassegna, martedì 10 giugno, vedrà infatti ildella. 🔗 Torinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Ghemme torna la festa del vino nel cortile della Barciocca - Torna anche quest'anno la Mostra del vino di Ghemme, ospitata all'interno del Cortiletto della Barciocca, nello storico Ricetto. L'appuntamento è dal 25 aprile al 4 maggio: per tutto il periodo della festa si potranno degustare i vini delle Colline Novaresi, accompagnati dai prodotti tipici... 🔗novaratoday.it

Prato apre le porte. La festa di fine Ramadan nel cortile di una chiesa - Il Centro islamico bengalese di Prato celebrerà la fine del Ramadan, periodo di digiuno, nell’antico complesso di San Domenico, convento cristiano. Nella città più multiculturale d’Italia il dialogo è fatto di gesti importanti. "A Prato – sono le parole del vescovo Giovanni Nerbini – convivono persone provenienti da tutto il mondo e di confessioni religiose diverse. La reciproca conoscenza e la collaborazione non solo sono auspicabili, ma necessarie per vivere una proficua convivenza". 🔗lanazione.it

A Ghemme torna la festa del vino nel cortile della Barciocca - Torna anche quest'anno la Mostra del vino di Ghemme, ospitata all'interno del Cortiletto della Barciocca, nello storico Ricetto. L'appuntamento è dal 25 aprile al 4 maggio: per tutto il periodo della festa si potranno degustare i vini delle Colline Novaresi, accompagnati dai prodotti tipici... 🔗novaratoday.it

Ne parlano su altre fonti

La Traviata da Cortile di Baricco: una festa musicale per Seven Springs alla Scuola Holden; Una Traviata da Cortile: a Torino opera, musica e festa si incontrano alla Scuola Holden; Seven Springs - Il suono della Holden, il progetto musicale con Alessandro Baricco; Musica e parole: torna Seven Spring alla Scuola Holden. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Traviata "da Cortile" di Baricco: una festa musicale per Seven Springs alla Scuola Holden - Sarà una grande festa finale a cielo aperto quella per salutare la seconda stagione musicale di Seven Springs. Il suono della Holden, ideata dai direttori artistici Gloria Campaner e Nicola Campogrand ... 🔗torinotoday.it