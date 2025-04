La tragedia di Maria Rosa la neonata morta dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre | cosa sappiamo fino a questo momento

Maria Rosa la bambina di appena sette mesi morta dopo essere stata lanciata dal balcone da sua madre dal terzo piano di una palazzina.La tragedia di Maria Rosa, la neonata morta dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre: cosa sappiamo fino a questo momento (CARABINIERI FOTO) – Notizie.comLa tragedia è avvenuta poche ore da a Misterbianco, Comune non lontano da Catania, in Sicilia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in breve tempo, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e Procura della Repubblica etnea hanno avviato le indagini.Stando alle primissime ricostruzioni la vicenda si è svolta presso una palazzina al civico 93 di via Marchese. La bimba, Maria Rosa, nata nel settembre 2024, sarebbe stata lanciata dal balcone dalla madre. La 40enne, che si trovava ancora nell’appartamento dopo i fatti, è ora stata portata in caserma dai carabinieri del comando provinciale di Catania. 🔗 Notizie.com - La tragedia di Maria Rosa, la neonata morta dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre: cosa sappiamo fino a questo momento Si chiamavala bambina di appena sette mesidalda suadal terzo piano di una palazzina.Ladi, ladal(CARABINIERI FOTO) – Notizie.comLaè avvenuta poche ore da a Misterbianco, Comune non lontano da Catania, in Sicilia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in breve tempo, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e Procura della Repubblica etnea hanno avviato le indagini.Stando alle primissime ricostruzioni la vicenda si è svolta presso una palazzina al civico 93 di via Marchese. La bimba,, nata nel settembre 2024, sarebbedal. La 40enne, che si trovava ancora nell’appartamentoi fatti, è oraportata in caserma dai carabinieri del comando provinciale di Catania. 🔗 Notizie.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Un altro addio per Donatella Versace, una rosa per Maria De Filippi e un ritorno di fiamma per Loredana Bertè - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch 🔗vanityfair.it

Neonata morta a Brescia, 3 giorni dopo il ginecologo si suicida: s’indaga sul mistero della doppia tragedia - Una doppia, drammatica inchiesta, sembra legare Brescia e Trento. Nella città lombarda dieci medici risultano iscritti nel registro degli indagati per la morte di una neonata, venuta alla luce lo scorso 31 gennaio nell’ospedale di Desenzano del Garda. La gravidanza senza problemi, però, si trasforma in ultime ore difficili con un travaglio complicato: la piccola va in ipossia – una carenza di ossigeno nell’intero organismo – e viene trasportata in ambulanza all’ospedale di Brescia. 🔗secoloditalia.it

Tragedia a Brescia: neonata muore dopo il parto, medico si toglie la vita - Una vicenda drammatica ha sconvolto la provincia di Brescia. Una neonata ha perso la vita subito dopo il parto. I genitori hanno denunciato l’ospedale e l’équipe medica. Qualche giorno dopo, uno dei medici coinvolti si è tolto la vita, gettandosi nel vuoto.Leggi anche: Mamma 19enne e la figlia neonata morte a poche ore di distanza: in ospedale per “problemi respiratori”, era stata dimessa il giorno prima Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso della piccola e verificare eventuali responsabilità dei sanitari. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Tragedia a Misterbianco, neonata muore dopo essere stata lanciata dal balcone: fermata la madre; VIDEO| Bambina lanciata dal balcone e morta, parla una parente: La madre spesso nervosa, usciva poco; Madre lancia la figlia di 7 mesi dal balcone: muore la piccola Maria Rosa; Catania, lancia la figlia dal balcone: morta la bambina. La mamma è una paziente psichiatrica. 🔗Cosa riportano altre fonti

La tragedia di Maria Rosa, la neonata morta dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre: cosa sappiamo fino a questo momento - La tragedia di Maria Rosa, la neonata morta dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre: cosa sappiamo fino a questo momento (CARABINIERI FOTO) – Notizie.com La tragedia è avvenuta poche ore da ... 🔗notizie.com

Chi era Maria Rosa, neonata di 7 mesi uccisa dalla madre a Misterbianco: “Lanciata dal balcone” - Tragedia a Misterbianco: una madre lancia la figlia di 7 mesi dal balcone. La piccola Maria Rosa muore, la comunità è sotto shock. Indagini in corso ... 🔗tag24.it

Madre lancia la figlia di 7 mesi dal balcone: muore la piccola Maria Rosa - Tragedia a Misterbianco, alle porte di Catania, dove una bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di una ... 🔗pupia.tv