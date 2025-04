La tendenza cowgirl è tra le più virali della Primavera-Estate 2025 Ecco cinque outfit perfetti per cavalcarla con stile

tendenza cowgirl è una delle più forti della Primavera-Estate 2025. Complici anche star del calibro di Beyoncé e Bella Hadid, che hanno da tempo abbracciato questa moda. Ecco cinque outfit per cavalcare la tendenza con stile.Total black e frangeUna cowgirl urbana in nero integrale: frange grafiche, stivali texani e mini per un effetto grintoso e ultra chic. Leggi anche › Tutte in sella! La moda Primavera-Estate 2025 doma con stile la tendenza cowgirl Camicia bianca, jeans e camperosUn look da tutti i giorni, con i camperos sotto jeans dritti, camicia bianca e blazer.Denim su denimDenim su denim e stivali con frange: una visione Street Style del cowboy core.

