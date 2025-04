La tecnosinistra ha favorito le Big Tech Usa Così oggi l’Europa non ha una visione | intervista a Vincenzo Sofo FdI

Sofo, lei è un uomo di destra: ha co-fondato il think tank IlTalebano.com, è stato eurodeputato della Lega, che poi ha lasciato in occasione della formazione del Governo Draghi, e dal 2021 milita in Fratelli d’Italia. Eppure il suo libro si intitola “Tecnodestra”, un’espressione coniata a sinistra in tono denigratorio nei confronti della destra. Ci spiega la scelta di questo titolo?«È evidentemente una provocazione. Con il termine “tecnodestra” la sinistra denuncia una presunta liaison che ci sarebbe fra le destre e le Big Tech. Nel mio libro mostro invece come questo mondo dominato dai colossi del digitale esista semmai a causa della liaison che c’è stata tra le Big Tech e le sinistre: è grazie alle agende progressiste se quelle aziende sono diventate sempre più grandi, fino a trasformarsi in vere e proprie potenze geopolitiche». 🔗 Tpi.it - “La tecnosinistra ha favorito le Big Tech Usa. Così oggi l’Europa non ha una visione”: intervista a Vincenzo Sofo (FdI) , lei è un uomo di destra: ha co-fondato il think tank IlTalebano.com, è stato eurodeputato della Lega, che poi ha lasciato in occasione della formazione del Governo Draghi, e dal 2021 milita in Fratelli d’Italia. Eppure il suo libro si intitola “Tecnodestra”, un’espressione coniata a sinistra in tono denigratorio nei confronti della destra. Ci spiega la scelta di questo titolo?«È evidentemente una provocazione. Con il termine “tecnodestra” la sinistra denuncia una presunta liaison che ci sarebbe fra le destre e le Big. Nel mio libro mostro invece come questo mondo dominato dai colossi del digitale esista semmai a causa della liaison che c’è stata tra le Bige le sinistre: è grazie alle agende progressiste se quelle aziende sono diventate sempre più grandi, fino a trasformarsi in vere e proprie potenze geopolitiche». 🔗 Tpi.it

