La storia di San Ciriaco e la ricognizione del corpo per attestare che sia proprio il santo VIDEO

VIDEO della durata di dieci minuti dove si ripercorre la storia di San Ciriaco e la decisione del vescovo Angelo Spina di procedere con la terza ricognizione del corpo con nuovi strumenti e una tecnologia più avanzata per attestare che nel sarcofago del Duomo di Ancona ci sia. 🔗 Anconatoday.it - La storia di San Ciriaco e la ricognizione del corpo per attestare che sia proprio il santo (VIDEO) ANCONA – Undella durata di dieci minuti dove si ripercorre ladi Sane la decisione del vescovo Angelo Spina di procedere con la terzadelcon nuovi strumenti e una tecnologia più avanzata perche nel sarcofago del Duomo di Ancona ci sia. 🔗 Anconatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

DOC San Severino: Storia e Caratteristiche del Vino Rosso Marchigiano - La nostra storia. La DOC viene riconosciuta nel 2004, ma la sua storia è secolare e legata a figure medievali, a Papi e Abati, a letterati e scienziati, ai commerci con Roma e con la vicina Umbria. Il cultivar ha radicato nei secoli uno stretto legame con l’ingegno e la perseveranza dell’uomo che ha tramandato le tradizioni e il rispetto verso il territorio in tutte le successive generazioni. Un’interlocuzione che porta, oggi, una Doc dai numerosi pregi, ottenuta principalmente da Vernaccia e Montepulciano. 🔗quotidiano.net

Torre le Nocelle: la tradizione del Falò di San Ciriaco accende la notte - Sabato 15 marzo, a partire dalle 20:30, Torre Le Nocelle ospiterà l'attesissimo Falò di San Ciriaco, un evento che celebra la tradizione e la cultura locale. La serata sarà animata dalla musica dal vivo dei Malaffare, seguita dal dj set di ElBako feat. Walter Vivarelli, per una notte all'insegna... 🔗avellinotoday.it

Ireland Week, la San Patrizio italiana tra birra, storia e arte - In questi giorni, passeggiando in via Dante a Milano, una spettacolare galleria fotografica ci trasporta di colpo tra prati verdi popolati di pecore, ripide scogliere a sbalzo sull’oceano, isole avvolte nel mistero di sottili nebbie e, infine, nell’allegra atmosfera dei pub. Dal centro di Milano all’Irlanda, insomma, è davvero un attimo: basta fare quattro passi nelle vie dello shopping meneghino. 🔗it.insideover.com

Approfondimenti da altre fonti

La storia di San Ciriaco e la ricognizione del corpo per attestare che sia proprio il santo (VIDEO); Presentazione dei dati scientifici sulla ricognizione del Corpo di San Ciriaco; Le analisi su San Ciriaco: Indagini nella cripta. A Torrette anche la Tac; Corpo di San Ciriaco, il 30 aprile la presentazione dei risultati sui test scientifici. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le analisi su San Ciriaco: "Indagini nella cripta. A Torrette anche la Tac" - Il vescovo di Ancona, monsignor Angelo Spina: "Gli accertamenti per vedere se quello che viene dalla tradizione corrisponde alla realtà". 🔗msn.com

Il patrono di Ancona San Ciriaco ha un volto grazie all'IA - (ANSA) - ANCONA, 30 APR - San Ciriaco, il patrono della città di Ancona, ha un volto, grazie all'intelligenza artificiale, è il corpo mummificato di un santo più antico dell'Occidente e non è morto a ... 🔗msn.com

Diocesi: Ancona, verranno presentati mercoledì in cattedrale i risultati scientifici della ricognizione del corpo di san Ciriaco - È in programma per le 18 di mercoledì 30 aprile, nella cattedrale di Ancona, la presentazione dei risultati scientifici della ricognizione del corpo di san Ciriaco, patrono della città e dell’arcidioc ... 🔗agensir.it