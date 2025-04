La storia di Sabrina Salerno tra famiglia e carriera

Sabrina Salerno: un viaggio tra perdono e successo nella sua vita su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - La storia di Sabrina Salerno tra famiglia e carriera La showgirl racconta il suo difficile rapporto con il padre biologico e il legame con il figlio.: un viaggio tra perdono e successo nella sua vita su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Sabrina Salerno: «Quando mi hanno dato detto “hai un nodulo maligno al seno” è cambiato tutto. Ho raccontato la mia storia perché la prevenzione salva la vita» - La showgirl si racconta a cuore aperto dopo la diagnosi, l'operazione e gli ultimi rassicuranti controlli: «Oggi sto bene, ma è stato un percorso più difficile dal punto di vista mentale perché i tumori hanno uno stigma potente» 🔗vanityfair.it

Dalle colline del Piemonte al soglio pontificio: le radici italiane di Papa Francesco. La storia della famiglia Bergoglio a Portacomaro - Quando nel 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa, il mondo lo salutò come il primo pontefice argentino . Ma in quella fumata bianca si intrecciavano due storie: quella dell’ America latina e quella dell’ Italia del Novecento , fatta di valigie di cartone, partenze senza ritorno e fede custodita come eredità spirituale. Una famiglia piemontese nel cuore di Buenos Aires Le origini italiane... 🔗feedpress.me

L'esodo giuliano-dalmata viene raccontato attraverso la storia vera di una famiglia in esilio e lo sguardo di una bambina che diventa donna - In onda stasera in prima serata su Rai 1, in occasione del Giorno del ricordo, che commemora l’eccidio delle Foibe, un film ispirato alla storia vera dall’esule Egea Haffner e tratto dal suo libro La bambina con la valigia. Il titolo si rifà a una foto del 1946, in bianco e nero, che ritrae Egea, poco prima di lasciare la casa di Pola, con in mano una valigia e la scritta “Esule Giuliana”. Un’immagine diventata simbolo dell’esodo giuliano-dalmata. 🔗iodonna.it

Sabrina Salerno: chi è il marito Enrico Monti e la chirurgia estetica/ La verità sui presunti ritocchini - Sabrina Salerno, infatti, è sposata con Enrico Monti dal 2006 ma è il suo compagno dal 1993. Un amore che accompagna da tutta la vita Sabrina Salerno che ha coronato la sua favola con Enrico Monti con ... 🔗ilsussidiario.net

Sabrina Salerno: “Non mi sono mai sentita figlia, mio padre non mi accettava. Ho fatto il test del Dna a 45 anni” - Sabrina Salerno è stata ospite dello show di Alessia Marcuzzi su Rai2, Obbligo o Verità, nel quale si è raccontata senza remore ... 🔗fanpage.it

Sabrina Salerno racconta: «Mio padre mi ha riconosciuta a 45 anni. Mi ero innamorata di Rita Pavone» - La carriera, i rapporti con Jo Squillo, l'amore, il figlio, la malattia. Sabrina Salerno si è letteralmente confessata nell'ultima puntata di "Obbligo o ... 🔗ilmattino.it