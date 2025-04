La Spd approva accordo di coalizione e apre la strada al governo Merz

Germania: l’Spd approva l’accordo di coalizione con Cdu-Csu - Francoforte (Germania), 30 apr. (LaPresse) – Dopo Cdu e Csu, anche l’Spd ha approvato l’accordo di coalizione per la formazione del futuro governo tedesco. La maggioranza dei membri ha votato a favore, riporta Der Spiegel citando fonti del partito. Secondo i risultati, ha partecipato il 56 percento dei membri e il consenso verso la coalizione è stato dell’84,6 percento. L’Spd aveva chiesto alla sua base di approvare l’accordo di coalizione di 144 pagine. 🔗lapresse.it

Grande coalizione, accordo fra Cdu e Spd. Stretta sui migranti - C’è l’accordo fra Spd e Cdu. A meno di due settimane dalle elezioni in Germania, conservatori e socialdemocratici hanno trovato l’intesa per la grande coalizione. Lo hanno comunicato ieri i leader dei partiti. Il futuro cancelliere Friedrich Merz, ha annunciato l’accordo su alcuni punti: il primo è una una stretta sull’immigrazione con un massiccio controllo ai confini e lo stop ai ricongiungimenti famigliari. 🔗quotidiano.net

Germania, Cdu approva accordo di governo con la Spd - La Cdu, il partito conservatore dei cristiano-democratici in Germania, ha approvato “a stragrande maggioranza” in un ‘mini-congresso’ l’accordo di governo con i socialdemocratici della Spd in vista del futuro esecutivo tedesco, con a capo il leader della Cdu, Friedrich Merz. Lo ha riferito il portavoce dei conservatori Michael Kretschmer. Merz: “Controlli alle frontiere più severi dal primo giorno di governo” Nel suo discorso prima della votazione, Merz aveva delineato alcuni dei punti salienti dell’accordo di governo. 🔗lapresse.it

