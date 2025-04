La sparatoria di Monreale | la terza vittima Andrea Miceli è stata colpita al torace

È stato raggiunto da un colpo di pistola al torace Andrea Miceli, il ventiseienne coinvolto nella sparatoria di sabato a Monreale costata la vita a due suoi amici. Miceli è deceduto qualche ora dopo il ricovero all'ospedale. Lo ha accertato l'autopsia eseguita, su disposizione della procura di Palermo, dal medico legale Stefania Zerbo. Si attende per oggi la decisione sulla convalida del fermo.

?Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza. «Una vittima era un passante» - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e... 🔗ilmessaggero.it

?Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza. «Una vittima era un passante» - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e... 🔗ilmattino.it

Sparatoria a Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: “Sono stato io, sono addolorato” - Monreale sconvolta, il 19enne Salvatore Calvaruso confessa la sparatoria davanti al GIP. Il giovane si dice addolorato e racconta la sua versione dei fatti (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Rissa e sparatoria a Monreale, morti 3 giovani: vittima-eroe salva la fidanzata. Fermato un 19enne - Esplosi una ventina di colpi di pistola. Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli di 26. Due feriti, uno è minorenne. L’aggressione all’uscita da una pizzeria dopo u ... 🔗quotidiano.net

Chi erano Salvo e Andrea, cugini inseparabili morti nella sparatoria a Monreale - Il calcio la loro passione. Secondo testimoni, Andrea ha chiuso la fidanzata in auto e poi, sotto le pallottole, è corso ad aiutare Salvo. La terza vittima della sparatoria si chiamava Massimo Picozzi ... 🔗rainews.it