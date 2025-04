La società israeliana CGI Group apre nuova sede a Roma

Group, società israeliana che opera nei settori della business intelligence, cybersecurity, supporto al contenzioso e consulenza strategica, che ha aperto quest'anno una sede operativa a Roma consolidando la propria presenza sul suolo nazionale ed europeo. Fondata oltre 35 anni fa, CGI Group ha annoverato clienti importanti come il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Salomé Zourabichvili (ex Presidente della Georgia), Benny Gantz (capo di stato maggiore, membro della Knesset e head del White Blu party), Seragon Company, German Museum Dresden, Austrian Bank (Raiffaisen), TEVA Company. Il Gruppo è guidato dal Presidente Yacov Perri, ex direttore dello Shin Bet, l'agenzia israeliana di intelligence interna. Il CEO Zvika Nave, noto per la sua discrezione e l'approccio diretto ai casi complessi, ha costruito una reputazione solida nella risoluzione di crisi su scala internazionale.

