La sindaca e il significato delle parole Quando Paolo Perrone parlò di bugia storica

Lecceprima.it - La sindaca e il significato delle parole. Quando Paolo Perrone parlò di “bugia storica” LECCE – L’indennità del sindaco non può essere cumulata con il vitalizio da parlamentare, in nessun caso. Optare per il godimento dell’una o dell’altro è un obbligo di legge e non un atto di generosità come, invece, ha fatto credere ieri la prima cittadina Adriana Poli Bortone nel corso di una. 🔗 Lecceprima.it

