La sicurezza va abbracciata dalla comunità come un valore

sicurezza in modo positivo, affinché sicurezza non sia solo assenza di infortuni, ma soprattutto presenza, attenzione, passione, competenza, valore». E di competenza e passione ne ha da vendere Davide Scotti, autore del volume "Safeness - Diventa safety leader e cambia. 🔗 Ilpiacenza.it - «La sicurezza va abbracciata dalla comunità come un valore» «Incominciare a parlare diin modo positivo, affinchénon sia solo assenza di infortuni, ma soprattutto presenza, attenzione, passione, competenza,». E di competenza e passione ne ha da vendere Davide Scotti, autore del volume "Safeness - Diventa safety leader e cambia. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Molab Running Club, la nuova comunità che va di corsa - È una nuova comunità di runner che vuole promuovere la corsa sia per il benessere che l’agonismo. Si chiama Molab Running Club ed è nata a Cattolica da un’idea di Molab-Il laboratorio del movimento. L’intento è quello di avvicinare sempre più persone alla corsa, che si tratti di chi non ha mai corso nella propria vita e vuole iniziare con 20-30 minuti di fila fino a chi intende preparare le gare. "Far parte del Molab Running Club è molto semplice – spiegano Marco Sartori e Davide Fraternali di Molab –, è sufficiente iscriversi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente a Trigoria, auto contro bus e traffico in tilt: "Vogliamo sicurezza, la strada va rifatta" - Ancora un incidente stradale a Roma sud. Dopo l'investimento mortale a Santa Felicola di lunedì 17 marzo, nella stessa giornata c'è stato un frontale che, per fortuna, non ha provocato né vittime né feriti gravi. Incidente a Trigoria Il sinistro si è verificato intorno alle 18 di lunedì... 🔗romatoday.it

Sicurezza, l'assessore De Vanna: "Agenti di comunità anche nelle frazioni, iniziamo da Baganzola" - L'assessore alla Sicurezza Francesco De Vanna ha annunciato, nel corso della V Commissione consiliare “Scuola, Giovani, Sicurezza e Partecipazione” che si svolge nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile in Comune, l'attivazione di un progetto che prevede la presenza degli agenti di comunità anche... 🔗parmatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

«La sicurezza va abbracciata dalla comunità come un valore»; Sicurezza e solidarietà. Pasquetta Ant ai Giardini Fava: E in estate tanti altri eventi; L'abbraccio del Trentino al Questore Improta; «Un abbraccio a chi soffre, ai loro familiari e a chi protegge le nostre giornate di festa». 🔗Ne parlano su altre fonti