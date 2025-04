La sfida di Trump | una pace come 200 anni fa

Laverita.info - La sfida di Trump: una pace come 200 anni fa «Foreign Policy» inquadra l’obiettivo del tycoon: riproporre l’equilibrio tra potenze che, dal 1815, portò un secolo di stabilità in Europa dopo le guerre napoleoniche. Strategia rischiosa, che però potrebbe porre fine al caos e limitare certe ambizioni degli Stati «canaglia». 🔗 Laverita.info

