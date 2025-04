La scrittrice montemaggiorese Federica Cutrona ha presentato il suo nuovo libro Memorie Itineranti

Federica Cutrona, la montemaggiorese che incanta con le sue parole" La scrittrice montemaggiorese Federica Cutrona ha presentato il suo nuovo libro, "Memorie Itineranti", un'opera che rappresenta un viaggio emozionante attraverso i luoghi più suggestivi del suo paese natale. Il libro è un. 🔗 Palermotoday.it - La scrittrice montemaggiorese Federica Cutrona ha presentato il suo nuovo libro "Memorie Itineranti" , lache incanta con le sue parole" Lahail suo, "", un'opera che rappresenta un viaggio emozionante attraverso i luoghi più suggestivi del suo paese natale. Ilè un. 🔗 Palermotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

"Memorie Itineranti", successo per la presentazione del libro della poetessa Federica Cutrona - Grande successo e partecipazione ieri presso la libreria Ipsa di Palermo per la presentazione del libro Memorie Itineranti della poetessa Federica Cutrona. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e attento, desideroso di immergersi nelle parole e nelle emozioni dell’autrice originaria di... 🔗palermotoday.it

"Memorie itineranti”: Federica Cutrona incontra i lettori a "La via dei librai" - Sabato 26 aprile alle ore 17, alla libreria Stand Antipodes di Palermo, in via dei librai 2025, l' autrice Federica Cutrona incontrerà i lettori. Il libro “Memorie itineranti” di Federica Cutrona, originaria di Montemaggiore Belsito. L’evento promette di essere un viaggio emozionale attraverso i... 🔗palermotoday.it

Nuoto, Sara Curtis batte record Federica pellegrini nei 100 stile libero - (Adnkronos) – Sara Curtis è stata la grande protagonista della terza giornata degli Assoluti Unipol di Riccione. La 18enne piemontese ha trionfato nei 100 stile libero in 53"01 conquistano il pass iridato (tempo limite 53"8) e un pazzesco record italiano che cancella il 53"18 siglato dalla vincitrice di tutto, Federica Pellegrini, il 25 giugno 2016 […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

La scrittrice montemaggiorese Federica Cutrona ha presentato il suo nuovo libro Memorie Itineranti; Federica Cutrona, la montemaggiorese che incanta con le sue parole. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Memorie itineranti”: Federica Cutrona incontra i lettori a "La via dei librai" - Sabato 26 aprile alle ore 17, alla libreria Stand Antipodes di Palermo, in via dei librai 2025, l' autrice Federica Cutrona incontrerà i lettori. Il libro “Memorie itineranti” di Federica ... 🔗palermotoday.it